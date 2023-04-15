Більше як 700 людей підірвалися в Україні на російських мінах лише за останній місяць, і майже третина з них загинули. Попри те, що війна іще триває, територія нашої держави вже одна з найбільш замінованих у світі.

І щоби очистити наші землі, річки та озера від смертельних подарунків сусідів, потрібні роки, а ще багато ресурсів та спеціалістів. Та чи можливо прискорити цей процес? Марина Михайловська дізнавалася.

Туман, багнюка чи дощі, але на погоду піротехніки не зважають. Піротехнічний розрахунок з Рівного вже декілька тижнів працює на Миколаївщині. Обстежують ділянку газового господарства. Майже 8 місяців у цій місцевості та прилеглих населених пунктах хазяйнували окупанти.

Юрій Гуманець, старший сапер групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України в Рівненській обл. :

На ділянці знаходиться газова труба на глибині до 3 м.

Працюють завжди командою. Крок за кроком піротехнік спочатку обережно перевіряє територію з металодетектором.

Юрій Гуманець - старший сапер групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України в Рівненській обл. :

От ми знайшли сигнал. Визначаєм центр, потім стаєм на коліна. І вже далі працюєм щупом. Треба повільними дотиками.

Всі рухи точні та вивірені. Найменша помилка може коштувати життя.

Володимир Мединський, старший водій-сапер групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України в Рівненській обл. :

Воно все небезпечне. І касетні елементи, і вог, і гранати, і артилерійські снарадя, і мінометні міни.

Юрій Гуманець - старший сапер групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України в Рівненській області:

Тут стояли сапери російські, і вони активно заміновували з різними пастками. Їх важко знімати, багато пасток. Треба бути дуже обережними, щоб не підірватися.

Але попри щоденне розміновування за півроку після деокупації Снігурівської громади вдалося очистити лише пʼятнадцять відсотків території. Випадки, коли місцеві мешканці, аграрії чи працівники комунальних служб підриваються - тут не рідкість.

Іван Кухта, начальник Снігурівської міської військової адміністрації:

Тільки техніка пришвидшить розмінування. Якщо великі механізми зайдуть на розмінування, це набагато швидше дозволить нам розмінувати наші землі.

Сучасна техніка від іноземних партнерів поступово надходить до українських піротехників. Її відправляють на найбільш небезпечні напрямки. Наприклад, ці два механізовані комплекси розмінування приїхали на Херсонщину з Хорватії. Броньована техніка буквально перемелює смертельне залізяччя разом з ґрунтом. За день можуть пройти до п'яти тисяч квадратних метрів територій. А завдяки дистанційному керуванню - зберігають життя саперам.

Олександр Хорунжий, прес-офіцер ДСНС України:

Вже зараз близько 57 машин таких потрібно. Потрібно і, наприклад, машини броньовані легкого типу для перевезення особового складу. І машини важкого типу для перевезення вибухо-небезпечних предметів до місць ліквідації додатково, окрім машин механізованого розмінування, засоби зв'язку, захисту і так далі.

А так на Миколаївщині очищати землю від "подарунків" російської армії - саперам допомагає аеророзвідка Аварійно-рятувальної служби Червоного Хреста.

Максим, волонтер аварійно-рятувальної служби Червоного Хреста України:

Ми підлітаємо дроном до такої залишку ракети, ми зависаємо над ним, робимо чітко перпендикулярно фото, щоб ми отримали координати. Коли хлопці, що працюють у полі без дрона, можуть на своєму планшеті відкрити цю позначку.

Зібрану за день базу даних передають саперам. Фотообстеження великих територій з повітря дозволяє їм швидше зорієнтуватися.

Тут артилерійський снаряд, скелет РСЗВ, це все практично залишки РСЗВ, ящик від снарядів.

Волонтери, а також міжнародні організації задіяні в розмінуванні поряд із українськими державними структурами. Значну роль в цій роботі має відіграти збільшення кількості українських фахівців та досвід іноземних партнерів.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Як експертиза, як навчання наших саперів. В наших планах утворити потенціал в мінімум 5 тисяч українських фахівців нам треба, які будуть займатися розмінуванням. І це з розрахунку, що ще будуть приходити оператори з інших країн.

Про необхідність масштабної програми для очищення українських територій вже оголосили в Кабміні. Урядовці розробили і впроваджують нову державну політику в сфері протимінної діяльності. Ключове на сьогодні - визначити пріоритетні території, оновити національні стандарти, створити ринок послуг та пришвидшити темпи робіт. А координуватиме роботу буде новостворений "Центр гуманітарного розмінування". Ця бюджетна установа працюватиме на базі ДСНС.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Центр братиме участь у плануванні заходів з протимінної діяльності та забезпечить роботу системи управління якістю розмінування. Звичайно, представники центру братимуть активну участь у співробітництві з нашими міжнародними партнерами. Така підтримка Україні дуже потрібна. Першочергова потреба на цей рік - фінансові ресурси. За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування буде коштувати $37,4 млрд. Потреби на поточний рік сягають понад $397 млн.

Аби процес очищення української землі не тривав десятиріччями, урядовці створююють широку коаліцію країн, які допоможуть пришвидшити розмінування. Зараз, за підрахунками ДСНС, лише сільськогосподарських угідь потрібно розчистити близько 470 тисяч гектарів у дев'яти областях. Загалом же 30 відсотків території України забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами.