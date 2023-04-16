Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю іспанській газеті La Razon відповів на питання про кількість загиблих українських вояків, які боронять країну від російських загарбників.

Глава Міноборони заявив, що не може розкрити кількість загиблих, але може запевнити, "що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині". За останніми офіційними даними, під час землетрусу в Туреччині на початку лютого загинуло понад 50 тисяч людей.

У нас, звісно, є жертви, оскільки ми на війні. Але вони критично менші за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу запевнити, що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині. Адже наше завдання - зберегти життя наших вояків, а Росія використовує їх як гарматне мясо. Це тактика мясорубки. Їм байдуже. Лише у Бахмуті щодня Росія втрачає 500 людей вбитими та пораненими. Це по одному батальону на добу членів угруповання "Вагнера", найманців і колишніх кримінальників. Це варварство. Рік тому вони (росіяни - ред.) використовували 60 000 артилерійських снарядів на день, сьогодні - 20 000. У них теж є проблеми з забезпеченням і тому вони використовують проти нас іранські безпілотники.

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Українська влада офіційно не озвучувала точну кількість втрат серед ЗСУ. Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко нещодавно заявив, що цю інформацію оприлюднять після закінчення війни. На його думку, це буде "жахливе число".

У грудні 2022 року радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що з лютого загинули від 10 тисяч до 13 тисяч українських військових.

У липні Міноборони України засекретило дані про втрати ЗСУ.