За рік повномасштабного вторгнення росії загинуло понад 100 тис. українських вояків, у тому числі найдосвідченіші. Про це повідомила газета Politico з посиланням на дані американських чиновників.

Найбільші втрати ЗСУ зазнали у боях за Бахмут. Politico зазначає, що російська армія також зазнає великих втрат у місті. За зачиненими дверима США закликають Україну заощаджувати боєприпаси та вести більш прицільний вогонь, особливо у Бахмуті. Джерела видання зазначають, що під час боїв у цьому місті Україна та росія швидко витрачають боєприпаси.

Зараз США сконцентровані на допомозі Україні у підготовці контрнаступу, який, за їхніми очікуваннями, має розпочатися у травні. До країни наразі надходять нові озброєння та боєприпаси, які дозволять армії вести військові дії.

За словами джерел Politico, Україна має два варіанти весняного контрнаступу: просування до Криму через Херсон або рух зі сходу на північ і потім на південь. Перший варіант вважається нереалістичним, оскільки росія зміцнила свої війська на березі Дніпра, а Україна не має живої сили для форсування річки. За словами неназваних американських чиновників, другий варіант вважається більш реалістичним.

У листопаді минулого року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що втрати ЗСУ у війні з росією становлять 100 тис. осіб. Пізніше з її заяви прибрали слова про українські втрати. В Єврокомісії пояснювали, що фон дер Ляйєн мала на увазі загальну кількість загиблих і поранених вояків.

У грудні радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що з лютого загинули від 10 тисяч до 13 тисяч українських військових. Він також стверджував, що дані глави Єврокомісії є помилковими.

У липні Міноборони України засекретило дані про втрати ЗСУ.