Знищення російського крейсера "москва" рік тому було великим досягнення для України. Зокрема, ця подія унеможливила кремлівські мрії про висадку десанту на Одеському узбережжі.

Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резнікова в Facebook.

Глава Міноборони у річницю знищення флагмана чорноморського флоту рф ракетного крейсера "москва" заявив, що ця подія змінила хід війни. Після втрати "москви" росія вже не домінувала у Чорному морі.

Резніков нагадав, що російський флагман пішов на дно після удару українською ракетою "Нептун". Після цього партнери вже не зволікали з передачею ракет Harpoon.

Саме завдяки цим ракетам українські військові змусили окупантів здійснити "жест доброї волі" і звільнили острів Зміїний. Міністр зазначив, що звільнення Зміїного дозволило відкрити "зерновий коридор" у Чорному морі.

"У підсумку російський флот змушений ховатися на південь і схід від Криму. Кремлівські мрії про десант на Одесу залишилися в минулому. Тепер росіяни хіба що можуть боягузливо обстрілювати мирних громадян з повітря", - підкреслив Резніков.

Глава Міноборони додав, що Україна буде сама вирішувати, як захищатися від агресора, попри те, що хтось досі дбає про "обличчя кремля".