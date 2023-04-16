Колишнього індійського політика та депутата парламенту Атіка Ахмеда, якого раніше засудили до довічного ув'язнення за викрадення людини, застрелили в прямому ефірі разом із братом.

Мафіозі перебував у місті Праяградж, поліцейські конвоювали його з тюрми до лікарні. Кримінальний авторитет на ходу розмовляв з журналістами та розповідав про загибель свого сина (кілька днів тому його застрелили поліцейські під час затримання), коли йому вистрілили в голову.

Ще одна куля вбила його брата, який йшов поруч. Вбивцями виявилися троє чоловіків, які видавали себе за журналістів. Вони здалися і були взяті під варту.

Застреленого Ахмеда звинувачували у десятках злочинах, у тому числі викраденні людей, вбивствах та здирстві.