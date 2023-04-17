Експериментальна вакцина на основі мРНК від раку шкіри, розроблена спільно компаніями Moderna та Merck, показала ефективні результати під час випробувань.

У порівнянні з препаратом Keytruda виробництва Merck, нова вакцина скорочує ризик смерті або повторного розвитку раку шкіри на 44%. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані, представлені на конференції Американської асоціації онкологічних досліджень.

За оцінкою вчених у галузі ракових захворювань, ця вакцина є "потенційним великим проривом" у лікуванні раку шкіри.

Вакцина Moderna/Merck створювалася на основі аналізу пухлин після їхнього хірургічного видалення у пацієнтів. Вакцина "вчить" імунну систему людини розпізнавати та знищувати певні мутації у ракових клітинах.

Дослідження ефективності експериментальної вакцини Moderna/Merck, у якому взяли участь 107 пацієнтів, показало, що рак шкіри повернувся через два роки після курсу лікування у 24 пацієнтів (22,4%). У випадку з препаратом Keytruda рак повернувся у 20 із 50 пацієнтів (40%).

У компанії Merck повідомили, що зараз ведуться переговори з американськими регуляторами щодо проведення випробувань ефективності вакцини на пізній стадії захворювання. На такі випробування та отримання їх результату можуть піти ще три-чотири роки.

Нагадаємо, Moderna почала випробування мРНК-вакцин від ВІЛ на людях.