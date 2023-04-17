Експериментальна вакцина Moderna та Merck рятує від раку шкіри - Reuters [ Редагувати ]
Експериментальна вакцина на основі мРНК від раку шкіри, розроблена спільно компаніями Moderna та Merck, показала ефективні результати під час випробувань.
У порівнянні з препаратом Keytruda виробництва Merck, нова вакцина скорочує ризик смерті або повторного розвитку раку шкіри на 44%. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані, представлені на конференції Американської асоціації онкологічних досліджень.
За оцінкою вчених у галузі ракових захворювань, ця вакцина є "потенційним великим проривом" у лікуванні раку шкіри.
Вакцина Moderna/Merck створювалася на основі аналізу пухлин після їхнього хірургічного видалення у пацієнтів. Вакцина "вчить" імунну систему людини розпізнавати та знищувати певні мутації у ракових клітинах.
Дослідження ефективності експериментальної вакцини Moderna/Merck, у якому взяли участь 107 пацієнтів, показало, що рак шкіри повернувся через два роки після курсу лікування у 24 пацієнтів (22,4%). У випадку з препаратом Keytruda рак повернувся у 20 із 50 пацієнтів (40%).
У компанії Merck повідомили, що зараз ведуться переговори з американськими регуляторами щодо проведення випробувань ефективності вакцини на пізній стадії захворювання. На такі випробування та отримання їх результату можуть піти ще три-чотири роки.
Нагадаємо, Moderna почала випробування мРНК-вакцин від ВІЛ на людях.
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