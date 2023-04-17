Астрологи склали гороскоп по картах Таро на 18 квітня.

Овен

Овни можуть отримати запрошення на побачення. Також представники цього знака Зодіаку можуть познайомитися з цікавою людиною. Не відмовляйтеся від чогось нового, не варто боятися.

Телець

Тельцям варто прийняти гірку правду. Можливо, вони почують те, до чого зовсім не будуть готові. Перед тим, як діяти, обміркуйте все почуте і тільки тоді робіть висновки.

Близнюки

Карти Таро попереджають Близнюків про проблеми. У цей день все буде валитися з рук. Тотальний розгром чекає на Близнюків по всіх фронтах, постарайтеся не падати духом.

Рак

Раки зуміють спритно згладити всі гострі кути в спілкуванні зі своєю другою половинкою. Однак не варто думати, що удача буде з вами завжди. Перегляньте своє ставлення до людини, який вам доріг.

Лев

Леви можуть багато плакати. Можливо, вам просто потрібно виплеснути емоції і виговоритися. Знайдіть людину, яка захоче вас вислухати.

Діва

Карти Таро обіцяють Дівам довгоочікуваний відпочинок. Ніхто не порушить ваш спокій, насолоджуйтеся тишею і постарайтеся розслабитися. У цей день ви можете відмовитися від важливих справ.

Терези

18 квітня Терези отримають радісну новину. Вони дізнаються, що одна з проблем, яка приносила їм багато прикрощів, вирішиться сама собою. Однак інші питання доведеться вирішувати самостійно.

Скорпіон

Карти Таро радять Скорпіонам зайнятися створенням затишку. Купіть щось додому, освіжіть своє гніздечко. Не шкодуйте грошей, нова обстановка підніме вам настрій.

Стрілець

Стрільці отримають премію. У цей день ви зможете заробити чимало грошей, все завдяки вашій праці. Не лінуйтеся і вас точно помітять.

Козоріг

На Козерогів чекають пригоди. Можливо, вам доведеться вийти зі своєї зони комфорту і переступити свої страхи. Це зробить вас сильнішими.

Водолій

Карти Таро обіцяють Водоліям раптові витрати. Вам доведеться дорого заплатити за свої помилки. Зробіть висновки і не намагайтеся ухилятися від відповідальності.

Риби

Риби будуть пурхати від щастя. У цей день ви будете чути компліменти і похвалу. Однак не варто задирати ніс.