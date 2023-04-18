До чого готується ворог на Херсонщині: Гуменюк оцінила ситуацію [ Редагувати ]
У вівторок, 18 квітня, ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник об'єднаного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталя Гуменюк розповіла про ситуацію на Херсонщині та оцінила, до чого там готується ворог.
Ми спостерігаємо в них активну оборонну діяльність на лівому березі. Вони дійсно зайняті й інженерними облаштуваннями рубежів оборони: і першого, і другого, і третього. Вони намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно небезпечними. Майже все узбережжя намагаються вкрити замінованими площами. Це вже, як кажуть херсонці на правому березі, народна прикмета. Вони точно готуються до чергового "жесту". Тому, що те, що вони спакували намарадерене майно, повідправляли, запаслись цивільним одягом, і зараз проводять такі дії - це однозначно свідчить, що вони готуються.
Також вона розповіла про найбільші виклики, які існують в області на даний час.
Найбільша загроза, на жаль, з повітря. Ворог продовжує використовувати й ударні дрони, й авіацію, так щоб вона не була уражена засобами ППО, а тільки атакувала керованими авіаційними бомбами. Використовують дрони-розвідники для того, щоб кидати розривні гранати, вишукуючи скупчення людей і автівки, коли люди намагаються отримати гуманітарну допомогу, зокрема. Тому, найбільшою небезпекою на Херсоні зараз залишається скупчення людей, їх треба уникати. Активне й оперативне реагування на повітряну тривогу, і за можливістю - евакуюватись.
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