У вівторок, 18 квітня, ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник об'єднаного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталя Гуменюк розповіла про ситуацію на Херсонщині та оцінила, до чого там готується ворог.

Ми спостерігаємо в них активну оборонну діяльність на лівому березі. Вони дійсно зайняті й інженерними облаштуваннями рубежів оборони: і першого, і другого, і третього. Вони намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно небезпечними. Майже все узбережжя намагаються вкрити замінованими площами. Це вже, як кажуть херсонці на правому березі, народна прикмета. Вони точно готуються до чергового "жесту". Тому, що те, що вони спакували намарадерене майно, повідправляли, запаслись цивільним одягом, і зараз проводять такі дії - це однозначно свідчить, що вони готуються.

Також вона розповіла про найбільші виклики, які існують в області на даний час.