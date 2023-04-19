Окупанти вивели у Чорне море 9 кораблів: чи є ракетоносії [ Редагувати ]
У середу, 19 квітня, окупанти вивели у Чорне море 9 кораблів. Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ у Facebook.
Серед них є 3 носії крилатих ракет типу "Калібр".
Сьогодні рф вивела на бойове чергування у Чорне море 3 ракетоносії. Загальний залп може становити до 16 "Калібрів".
У Середземному морі рф тримає до 8 кораблів, з них 4 ракетоносії, загальний залп - 36 ракет. В Азовському морі зафіксували один ворожий корабель.
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