Поминальні дні: де у Запорізькій області заборонили відвідувати кладовища [ Редагувати ]
У Запорізькій області у поминальні дні частково заборонили відвідувати кладовища. Заборона стосується прифронтових населених пунктів. Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Рада оборони Запорізької області напередодні поминальних днів ввела низку обмежень. Зокрема, з 22 до 25 квітня жителям населених пунктів, які знаходяться неподалік фронту, заборонили відвідувати кладовища. Заборону ввели у територіальних громадах:
Пологівський район
- Гуляйпільській;
- Воздвижівській;
- Малинівській;
- Оріхівській;
- Преображенській;
- Малотокмачанській;
Василівський район
- Степногірській.
В інших громадах Запорізької області рекомендують обмежити відвідування кладовищ. Напередодні та під час поминальних днів у Запорізькій області поліція буде контролювати громадський порядок.
по темі
У пункті пропуску "Табаки" прикордонники з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой
Держава-терорист росія черговим обстрілом житлових районів Запоріжжя ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу та людства
У ніч неділі, 9 квітня, окупанти обстріляли Запоріжжя
У ніч неділі, 9 квітня, окупанти обстріляли Запоріжжя
Сьогодні, 8 квітня, військові російської федерації знову атакували місто Оріхів Запорізької області