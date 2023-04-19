Багато важливих питань: Зеленський провів нараду на Волині [ Редагувати ]
У середу, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав Волинь.
Волинь. Кордон України з Білоруссю та Польщею. Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут.
"Усі ми пишаємося, що у нас є такі міцні прикордонники. Збережіть міць, справедливість та лють, яка є у нас при захисті нашої держави. Всім тільки Перемоги!", - сказав президент.
Також він доповів про нараду у Волинській області.
Багато важливих питань: облаштування й охорона державного кордону, соціально-економічна та актуальна безпекова ситуація в регіоні, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд.
"Заслухав доповіді про обстановку в зоні відповідальності оперативного угруповання військ «Волинь» і готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо посилення державного кордону в межах Волинської області", - додав він.
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