Окрім спеціального уроку "розмов про важливе", в окупації росіяни включили розділ про "СВО" в шкільну програму з історії в окупації. Про це повідомляє пресслужба "Центру національного спротиву".

Якщо спочатку це відбувалось в межах "розмов про важливе" - спеціальному уроці пропаганди, який проводиться раз в тиждень й обов’язковий для відвідування, то зараз ворог включив розділ про"СВО" у програму з історії.

Також з наступного року росіяни планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, аби підготувати їх до призову в армію росії. Зокрема продовжуються створюватись осередки мілітаристичних угруповань "юнармії".