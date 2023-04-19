Окупанти включили "СВО" до шкільної програми на окупованих територіях [ Редагувати ]
Окрім спеціального уроку "розмов про важливе", в окупації росіяни включили розділ про "СВО" в шкільну програму з історії в окупації. Про це повідомляє пресслужба "Центру національного спротиву".
Якщо спочатку це відбувалось в межах "розмов про важливе" - спеціальному уроці пропаганди, який проводиться раз в тиждень й обов’язковий для відвідування, то зараз ворог включив розділ про"СВО" у програму з історії.
Також з наступного року росіяни планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, аби підготувати їх до призову в армію росії. Зокрема продовжуються створюватись осередки мілітаристичних угруповань "юнармії".
Зауважимо, політика промивання мізків дітям на ТОТ є ознакою геноциду, адже вона спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління.
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