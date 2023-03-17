Відбулося жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів [ Редагувати ]
UEFA провело жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів. Церемонія пройшла у Будинку європейського футболу в швейцарському Ньйоні.
Перші матчі чвертьфіналу відбудуться 11 і 12 квітня, на 18 і 19 квітня призначені ігри у відповідь.
У чвертьфіналі зіграють пари:
- "Реал Мадрид" - "Челсі",
- "Манчестер Сіті" - "Баварія",
- "Мілан"-"Наполі",
- "Інтер"-"Бенфіка".
У півфіналі зіграють:
- "Мілан" чи "Наполі" з "Інтером" або "Бенфікою";
- "Реал Мадрид" або "Челсі" з "Манчестер Сіті" чи "Баварією".
Ігри півфіналу пройдуть 9 і 10 травня, зустрічі у відповідь - 16 і 17 травня. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня на Олімпійському стадіоні у Стамбулі.
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