Футболісти іспанського "Реала" в гостях з рахунком 2:0 обіграли англійський "Челсі" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася у вівторок на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні.

У складі переможців два голи забив Родріго (58-а, 80-а хвилини). Перша зустріч команд у Мадриді також закінчилася перемогою "Реала" з рахунком 2:0.

У півфіналі "Реал" зіграє з переможцем матчу "Манчестер Сіті" (Англія) - "Баварія" (Німеччина), перша зустріч закінчилася перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 3:0, гра-відповідь відбудеться 19 квітня.

В іншому матчі ігрового дня зустрічалися італійські "Наполі" та "Мілан", зустріч пройшла у Неаполі. Матч закінчився з рахунком 1:1. У "Мілана" єдиний гол забив Олів'є Жиру (43), у "Наполі" відзначився Віктор Осімхен (90+3).

"Мілан" вийшов у півфінал за сумою двох матчів, перша гра завершилася з рахунком 1:0 на користь підопічних Стефано Піолі.

"Мілан" вийшов у півфінал Ліги чемпіонів вперше з сезону-2006/07. У півфіналі "Мілан" зіграє з переможцем протистояння італійського "Інтера" з португальською "Бенфікою". Друга гра між клубами відбудеться 19 квітня на полі "Інтера". Перша зустріч завершилася гостьовою перемогою італійської команди з рахунком 2:0.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал", у фінальній зустрічі попереднього розіграшу турніру команда виявилася сильнішою за англійський "Ліверпуль" (1:0).

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня на Олімпійському стадіоні у Стамбулі.