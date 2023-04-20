Ще по 6600 гривень: у двох областях переселенці можуть отримати додаткові виплати [ Редагувати ]
Міжнародна благодійна організація Dorcas продовжує надавати грошову допомогу переселенцям у Запорізькій та Закарпатській областях. Які умови реєстрації на допомогу napensii.ua napensii.ua.
Як отримати фінансову допомогу від Dorcas?
Грошова допомога передбачена внутрішньо переміщеним особам у двох областях:
- Запорізькій
- Закарпатській.
Кошти виплачують одноразово одразу за 3 місяці на кожного члена родини. Загалом 6600 гривень на людину. Гроші надходитимуть у відділення Укрпошти.
У Запорізькій області умови реєстрації на грошову допомогу такі:
- є довідка ВПО;
- минуло більше 3 місяців з останньої виплати фінансової допомоги від міжнародних організацій;
- у когось в сім'ї є категорія вразливості.
"Якщо не минуло 3 місяців від першої виплати, потрібно зачекати і не записуватися на реєстрацію. Якщо людина першу (чи всю відразу) виплату отримала у січні, ми рахуємо: 1 - січень, 2 - лютий, 3 - березень. Значить, у квітні вона може претендувати на допомогу. Якщо перша виплата була раніше січня, то минуло понад 3 місяці. Якщо упродовж 30 днів ви подали заявку в іншу благодійну організацію на фінансову допомогу, вам слід почекати від них відповіді, перш ніж подаватися до нас", – звертають увагу в телеграм-каналі організації.
У Закарпатській області умови реєстрації на грошову допомогу такі:
На допомогу можуть претендувати особи, у яких минув місяць з моменту останньої виплати від інших міжнародних гуманітарних організацій (якщо вони таку допомогу отримували).
Також умова – хоча б одна з вразливостей.
Для того, щоб зареєструватися, треба записатися телефоном, тоді заявнику призначать день і годину, коли треба прийти з документами:
- Закарпатська область – +380635740254;
- Запорізька область – +380931563758, +380668722556.
Гаряча лінія організації "Доркас Україна": 0800-351-369.
Хто з переселенців може претендувати на виплати?
Фінансову допомогу від Dorcas можуть отримати внутрішньо переміщені особи в Запорізькій та Закарпатській областях з таких категорій вразливості:
- особи з інвалідністю, або якщо у родині в когось наявна інвалідність, підтверджена довідками;
- багатодітна родина (3 та більше дітей);
- люди похилого віку (60 років і старше);
- особи з тяжкими хронічними захворюваннями та якщо в когось у родині наявне хронічне захворювання, підтверджене довідками;
- вагітна та/або якщо у родині є діти до 3-х років;
- мати-одиначка/батько-одинак, статус яких підтверджено офіційними документами.
Необхідні документи для реєстрації родини на отримання допомоги:
- паспорти;
- ідентифікаційні коди;
- довідки ВПО;
- свідоцтва про народження дітей та їхні ідентифікаційні коди;
- документи, підтверджуючі вразливості, зазначені вище.
Необхідно надати лише оригінали документів на кожного члена родини, копії не потрібні.
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