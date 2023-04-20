Подоляк пояснив важливість оборони Бахмуту [ Редагувати ]
Оборона Бахмуту має стратегічне значення для України. Про це повідомляється у Twitter-акаунті радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
В першу чергу, це зриває плани кремля щодо виходу до кордонів Луганської та Донецької областей.
Про головне. Оборона Бахмута має стратегічне значення. Україна вже понад 9 місяців стримує наступальний потенціал росії. ЗСУ знищують найбільш професійні підрозділи ворога та зривають ключовий план Кремля - вихід до кордонів Луганської та Донецької областей. Все інше - згодом.
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