Біля Південної Кореї загорілося російське судно: багато зниклих безвісти [ Редагувати ]
Біля узбережжя Південної Кореї спалахнуло російське рибальське судно. На його борту було 25 громадян рф.
Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap.
За даними видання, судно вагою 769 тонн перевозило 100 тонн морепродуктів. У водах поблизу південно-східного узбережжя Південної Кореї на кораблі спалахнула пожежа.
На порятунок російських моряків вирушила берегова охорона Південної Кореї. Рятувальники евакуювали 21 особу, 19 не постраждали. Ще двоє отримали легкі травми.
Четверо російських моряків вважаються зниклими безвісти. Пошуки тривають, рятувальники залучили кораблі Військово-морських сил Кореї.
Фото: NOT FOR SALE (Yonhap)
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