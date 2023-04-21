Фейковий пу: що не так з візитом диктатора на окуповані території

Аби запевнити росіян, що "все йде за планом", на окуповані території України прибув господар кремля. Про візит відзвітували пропагандисти. Що не так із цим турне, та як російського диктатора вкотре зловили на брехні - Карина Вакарєва далі.