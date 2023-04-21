Арешт "Укрнафтобуріння": Україні пригрозили судом через 16 млрд грн нерозподіленого прибутку [ Редагувати ]
Британська група JKX Oil & Gas збирається подати до суду на Україну у зв'язку з арештом її корпоративних прав у видобувній компанії "Укрнафтобуріння". Про це повідомив її генеральний директор Андрій Пасішник.
Компанії JKX Ukraine B.V. належать 10% акцій ПрАТ "ВК Укрнафтобуріння", які вона придбала у 2006 році.
На початку квітня ці акції разом з частками інших акціонерів – Deripon Commercial, Ariana Business та Ares Systems – потрапили під арешт в межах розслідування справи про незаконне заволодіння надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища в Харківській області.
Усі корпоративні права передали в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами.
Укрнафтобуріння – одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Основні напрямки діяльності – видобуток природного газу, газового конденсату та нафти. Компанія експлуатує 28 газоконденсатних та нафтогазових свердловин.
Компанія афілійована з Ігорем Коломойським, Віталієм Хомутинніком та Павлом Фуксом.
JKX Oil & Gas займається розвідкою та видобуванням вуглеводнів в Україні та Росії. Полтавська газонафтова компанія, що належить JKX, є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Володіє п'ятьма ліцензіями на видобуток та однією – на геологічне вивчення, зокрема на дослідно-промислову експлуатацію.
Найбільшими акціонерами JKX є Eclairs Group Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова – 27,47% акцій.
"Права [групи] були безумовно порушені вищезгаданим судовим рішенням, враховуючи наявність нерозподіленого прибутку Укрнафтобуріння за даними останньої фінансової звітності близько 16 млрд грн", – йдеться в заяві JKX Oil & Gas.
Нерозподілений прибуток залишається в компанії як фінансові ресурси, які можуть бути використані як для подальшого розвитку бізнесу, так і для інших цілей, наприклад виплати боргів або інвестування в нові проєкти.
Пасішник заявив, що юристи JKX Oil & Gas готують позови щодо захисту порушених прав акціонерів – як до українських, так і міжнародних судів.
На сайті Укрнафтобуріння повідомляється, що компанія оскаржила судове рішення про арешт корпоративних прав.
Станом на 19 квітня в роботі компанії жодних змін не сталося.
Компанія повідомила, що вона має понад 160 млн куб. м газу в підземному сховищі, а на рахунках – близько 1,2 млрд грн грошових коштів, "більша частина з яких буде спрямована на виконання поточних податкових зобов’язань та фінансування капітальних інвестицій".
"Акціонери та топменеджери УНБ не розуміють підстав для подібних рішень, а також причин, з яких дані рішення були ухвалені без участі компанії. Керівництво вважає ці дії неправомірними й розцінює їх як спробу заволодіти активами приватного бізнесу", – заявила компанія.
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