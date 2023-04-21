Віцепрезидент Єврокомісії припустив конфіскацію російських активів для виплати репарацій Україні [ Редагувати ]
Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що заморожені в Євросоюзі російські активи можуть бути конфісковані для передачі Україні як репарації за збройне вторгнення. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt.
Росія зобов'язана за міжнародним правом виплатити репарації Україні. Ось чому нам у будь-якому разі потрібно звернути увагу на заморожені російські активи, включаючи резерви Центробанку РФ. Юридична експертиза того, що можна зробити з цими активами, ще триває.
Домбровскіс наголосив, що найближчим часом Євросоюз матиме повну та докладну інформацію про всі заморожені в європейських країнах російські активи. Десятий пакет санкцій ЄС передбачає обов'язок держав надати такі дані.
17 квітня генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що американська влада використовує нові повноваження, надані Конгресом, щоб передати вилучені російські активи на відновлення України.
У Євросоюзі також допускали конфіскацію заморожених російських активів та передачу їх Україні, але юридичних підстав для цього наразі немає. Це вже визнали, зокрема, влада Франції та Швейцарії. Країни G7 пообіцяли не розморожувати російські активи до завершення війни на користь України.
Вважається, що під санкції потрапило майже $300 млрд російських резервів. За даними аналітиків, наразі властам країн Заходу вдалося знайти лише $80-100 млрд з них.
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