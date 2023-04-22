Однією з найпоширеніших "знахідок" серед мін, які зустрічаються в Україні на територіях, де велися бої, є мінометна. Рятувальники розповіли, як реагувати в разі її виявлення.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Обережно, мінометні міни! Саме цей тип мін найчастіше зустрічається на території України, де велися бойові дії. Розміри бувають різні, але всі вони однаково смертельно небезпечні. Середній радіус ураження після вибуху близько 40 м", - йдеться в повідомленні.

Що робити в разі її виявлення

В ДСНС зазначили, що в разі виявлення мінометної міни в жодному разі не можна наближатися чи бити по ній.

"Якщо побачили міну - відійдіть на безпечну відстань і одразу повідомте про це за номером 101", - закликають рятувальники.

Тако ж в ДСНС опублікували зображення та закликали показати його серед дітей і друзів, аби були вони уважними та обережними і не підходили до боєприпасів.