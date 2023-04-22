Ринок праці оживає. Роботи та вакансій в Україні більшає - про це свідчать дані Державної служби зайнятості. Найчастіше шукають працівників для роботи в готельно-ресторанному бізнесі. Друге місце посідає сфера обслуговування.

Також більше вакансій пропонують у будівництві та архітектурі, сфері краси, шукають людей і на робочі спеціальності. Швачка, касир, пекар - такі професії зараз в попиті на Буковині. Вже цього року там знайшли роботу майже 100 переселенців. Які ще вакансії доступні, дізнавалася Ольга Лучек.

На цих фото щасливі Валерій та Вікторія у рідному Миколаєві до повномасштабного вторгнення. 24 лютого змінило їх як і мільйони українців. Вже понад рік родина з двома дітьми живе у Чернівецькій області. Валерій зізнається, Буковина стала другою домівкою, чоловік вже навіть має свої улюблені місця. Та чи не найбільше часу він проводить ось на цій дільниці. Влаштувався працювати газоелектрозварником.

Ось так Валерій латає пошкоджені труби, робить заготівки для ремонту наступних і виїжджає на виклики.

Валерій, переселенець з Миколаєва:

В підвалах треба і на колінах, і треба дістати там, обварити навколо, умови не з легких.

Та попри це свою роботу чоловік любить, у рідному місті присвятив їй 20 років.

Шофер - це його руль, це його машина, а моє - це зварювальний апарат, я люблю це робити, і в мене це виходить.

Щоправда, довелося перекваліфікуватися.

Валерій, переселенець з Миколаєва:

Потрібні були тільки газозварювальники, а я електрозварювальник, то мені трішки складніше це було, але все одно я зміг це зробити.

Торік на Буковині працевлаштували більше як 500 переселенців. А з початку 2023 майже сотня біженців змогли знайти роботу на новому місці.

Любов Кожолянко, директорка Чернівецького обласного центру зайнятості:

Галузі, у які ми змогли працевлаштувати такі категорії осіб - це й охорона здоров'я, і освіта, і комунальні підприємства відповідно до фаху і бажань наших переміщених осіб. В принципі рівень заробітної плати, яку ми пропонуємо у наших вакансіях в середньому 10-12 тисяч, але є вакансії й з більшою заробітною платою - 18-20 тисяч.

Знайшла роботу й Олена Леонідівна. У рідному Маріуполі жінка працювала вихователькою. І Чернівцях знайшла місце за фахом.

Олена, переселенка з Маріуполя:

Були декілька тижнів в окупації, і коли відкрили коридор гуманітарний, то ми виїхали через Запоріжжя. Я працювала 32 роки вихователькою, коли приїхала сюди я звернулася в центр зайнятості місцевий за допомогою, вони допомогли мені працевлаштуватися у дитячий садок, працюю вихователем у дитячому садку зараз.

У центрі зайнятості кажуть, ситуація на ринку праці у Чернівецькій області залишається напруженою. Але працевлаштуванню переселенців сприяють і урядові програми. Зокрема, відшкодування тим, хто взяв на роботу біженців.

Любов Кожолянко, директорка Чернівецького обласного центру зайнятості:

З початку року понад 30 роботодавців нею скористалися, і ми вже компенсували таким роботодавцям, хто знайшов можливість працевлаштувати саме ВПО, майже мільйон гривень.

Крім того, держава надає ваучер на навчання, котрий можна використати для отримання нової професії.

Любов Кожолянко, директорка Чернівецького обласного центру зайнятості:

Ми даємо ваучери на перекваліфікацію, на другу вищу освіту і саме особи з-поміж ВПО - у нас в пріоритеті для отримання таких ваучерів.

Загалом же на ринку праці у Чернівецькій області залишається майже 600 вакансій. Найбільше ж не вистачає фахівців саме робітничих професій.