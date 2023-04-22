У білорусі знову продовжили військові навчання [ Редагувати ]
У білорусі знову продовжили безперервні військові навчання, які тривають вже майже рік. Про це повідомляє "Беларускі Гаюн" у Telegram.
За інформацією моніторингової групи, військові навчання на полігонах на території білорусі продовжили щонайменше до 1 травня.
Графік продовження виглядає так:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 29.04;
- Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 01.05;
- Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 29.04;
- Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 30.04;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 28.04;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лісновський" (Барановичський район) до 01.05;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 30.04;
- Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 30.04.
- Вчення на білоруських полігонах безперервно йдуть уже цілий рік з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 52 тижні.
При цьому там додають, що незважаючи на постійні навчання, білоруські війська, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність бойового досвіду.
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