Окупанти обстріляли Сумську область: які наслідки [ Редагувати ]
У суботу, 22 квітня, військові рф атакували прикордонні території Сумської області. Про це повідомляється на сторінці Сумської ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 прикордонних громад Сумської області - Есманської, Білопільської, Юнаківської, Миропільської та Новослобідської.
- По околиці одного із сіл Есманської громади росіяни два рази били з артилерії - усього 9 "прильотів". Унаслідок першого обстрілу відбулося загоряння поля з кукурудзою.
- Білопільську та Миропільську громади росіяни били з мінометів - 32 та 4 "прильоти" відповідно. Крім того, по Білопільській громаді росіяни здійснили один обстріл з артилерії.
- З артилерійської зброї окупанти атакували території Юнаківської громади. Загалом зафіксовано 4 "прильоти".
- Новослобідську громаду ворог також обстріляв за артилерії - 10 "прильотів" та мінометів - 4 "прильоти".
Загалом за добу на території Сумської області було зафіксовано 64 "прильоти" з мінометів та артилерії.
За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.
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