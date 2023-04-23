Росіяни атакували Нікополь дронами: є руйнування та постраждалі

Російські військові атакували Нікополь за допомогою безпілотників у неділю, 23 квітня. Внаслідок атаки є постраждалі серед мирних мешканців.

Про це повідомляє мер Нікополя Олександр Саюк.

"Вранці російські війська здійснили обстріл Нікополя з безпілотного літального апарату. На жаль, 1 людину поранено, 2 травмовано на зараз", - написав він.

Окрім того, через обстріл у місті пошкоджено комунальну будівлю, зокрема, два приватні житлові будинки, два гаражі та автомобіль.

Спеціалісти вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу.