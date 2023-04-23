Росіяни атакували Нікополь дронами: є руйнування та постраждалі [ Редагувати ]
Російські військові атакували Нікополь за допомогою безпілотників у неділю, 23 квітня. Внаслідок атаки є постраждалі серед мирних мешканців.
Про це повідомляє мер Нікополя Олександр Саюк.
"Вранці російські війська здійснили обстріл Нікополя з безпілотного літального апарату. На жаль, 1 людину поранено, 2 травмовано на зараз", - написав він.
Окрім того, через обстріл у місті пошкоджено комунальну будівлю, зокрема, два приватні житлові будинки, два гаражі та автомобіль.
Спеціалісти вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу.
по темі
Справжній мир - це відновлення міжнародно визнаних кордонів України та безпечна батьківщина для кримськотатарського народу на Кримському півострові
У Бериславському районі Херсонської області у Провідну неділю, 23 квітня, російська артилерія атакувала кладовище
Україна потребує значного збільшення військової допомоги від союзників для того, щоб завершити війну з росією цього року
Внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області загинула одна жінка. Також поранення отримала дитина
Україні потрібні далекобійні ракети на 100 і більше кілометрів. Це питання обговорюватиметься на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 21 квітня