У рф заявили про падіння безпілотника під москвою [ Редагувати ]
У підмосков'ї, рф, впав безпілотник із 17 кілограмами вибухівки. Окупанти стверджують, що БПЛА нібито українського виробництва. Про це повідомляється у Telegram-каналі Baza.
Безпілотника виявила місцева мешканка в лісовому масиві неподалік Ногінська вдень 23 квітня. Вона повідомила поліцію, що за 300 метрів від свого будинку знайшла великий літальний апарат.
Як стверджують проросійські Telegram-канали, БПЛА, що впав, нібито виявився UJ-22 Airborn українського виробництва, довжиною 3,5 метра.
Зважаючи на все, у нього закінчилося паливо в баку. Усередині дрону було виявлено близько 30 брикетів масою по 570 г з вибуховою речовиною всередині.
Також стверджується, що імовірно безпілотник "був споряджений зарядами C-4".
Вибухотехнікам довелося працювати на місці падіння дрону близько 5 годин. Звідки було запущено безпілотника - поки що невідомо.
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