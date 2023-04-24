У підмосков'ї, рф, впав безпілотник із 17 кілограмами вибухівки. Окупанти стверджують, що БПЛА нібито українського виробництва. Про це повідомляється у Telegram-каналі Baza.

Безпілотника виявила місцева мешканка в лісовому масиві неподалік Ногінська вдень 23 квітня. Вона повідомила поліцію, що за 300 метрів від свого будинку знайшла великий літальний апарат.

Як стверджують проросійські Telegram-канали, БПЛА, що впав, нібито виявився UJ-22 Airborn українського виробництва, довжиною 3,5 метра.

Зважаючи на все, у нього закінчилося паливо в баку. Усередині дрону було виявлено близько 30 брикетів масою по 570 г з вибуховою речовиною всередині.

Також стверджується, що імовірно безпілотник "був споряджений зарядами C-4".