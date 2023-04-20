Боррель оголосив нового посла Євросоюзу в Україні [ Редагувати ]
Новим послом Європейського Союзу в Україні стане голова групи підтримки України в Єврокомісії, заступниця гендиректора директорату з питань сусідства та розширення ЄС Катаріна Матернова. Про це 20 квітня оголосив верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляється на сайті ЄС.
Боррель оголосив про призначення 40 глав делегацій та одного тимчасового повіреного у справах Євросоюзу.
Катаріна Матернова замінить на посаді посла ЄС в Україні Матті Маасікаса, якого призначили у вересні 2019 року. Раніше Матернова працювала старшим радником і менеджером віцепрезидента Світового банку в Європі та Центральній Азії.
У Twitter Матернова написала, що для неї "велика честь" представляти Євросоюз в Україні.
Дуже схвильована і горда тим, що продовжую підтримувати Україну і представляти ЄС в Україні як наступний посол.
Нові посли вступлять на посади у вересні 2023 року.
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