Новим послом Європейського Союзу в Україні стане голова групи підтримки України в Єврокомісії, заступниця гендиректора директорату з питань сусідства та розширення ЄС Катаріна Матернова. Про це 20 квітня оголосив верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляється на сайті ЄС.

Боррель оголосив про призначення 40 глав делегацій та одного тимчасового повіреного у справах Євросоюзу.

Катаріна Матернова замінить на посаді посла ЄС в Україні Матті Маасікаса, якого призначили у вересні 2019 року. Раніше Матернова працювала старшим радником і менеджером віцепрезидента Світового банку в Європі та Центральній Азії.

У Twitter Матернова написала, що для неї "велика честь" представляти Євросоюз в Україні.

Дуже схвильована і горда тим, що продовжую підтримувати Україну і представляти ЄС в Україні як наступний посол.

Нові посли вступлять на посади у вересні 2023 року.