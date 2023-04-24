Російський диктатор володимир путін нібито був і залишається активним, і він "ніколи не ховався в бункері".

Як повідомляють росЗМІ, про це заявив прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков.

"Твердження про двійників путіна - брехня, президент був і залишається активним, ні в яких бункерах ніколи не сидів", - заявив Пєсков.

При цьому він почав розхвалювати здоров'я диктатора, наголосивши, що його можна побажати самому собі.