"У бункерах ніколи не сидів": Пєсков нафантазував про активність путіна [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російський диктатор володимир путін нібито був і залишається активним, і він "ніколи не ховався в бункері".
Як повідомляють росЗМІ, про це заявив прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков.
"Твердження про двійників путіна - брехня, президент був і залишається активним, ні в яких бункерах ніколи не сидів", - заявив Пєсков.
При цьому він почав розхвалювати здоров'я диктатора, наголосивши, що його можна побажати самому собі.
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