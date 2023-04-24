"Всю колону спалили": окупант про значні втрати рф під Вугледаром (перехоплення) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Окупант подзвонив своїй знайомій та поскаржився, що армія рф зазнає значних втрат під Вугледаром у Донецькій області.
Про це повідомляє ГУР МО України.
"Ми тут сидимо, під носом у ЗСУ. У нас нічка була - жах", - сказав росіянин.
За його словами, позиції окупантів обстрілювали з БТР та артилерії. Його знайома у відповідь заявила, що скоріш за все це підійшло "підкріплення із НАТО".
"Звичайно, а ти чула, що у Вугледарі нашу колону розбили? Цілу колону спалили, цілі танки підбили, там стільки наших загинуло. Як в Афганістані чи Чечні", - поскаржився росіянин.
Військовий рф додав, що особового складу стає дедалі менше, а його підрозділ кожен день зазнає втрат. Також він заявив, що жодні тепловізори до нього не надійшли, їх просто забрали.
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