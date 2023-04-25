Майже 700 окупантів та 24 БПЛА: Генштаб оновив втрати росії у війні [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
За даними на ранок вівторка, 25 квітня, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 187 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 94 одиниці російської техніки та озброєння.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 187770 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3688 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 7151 (+12) од,
- артилерійських систем - 2863 (+14) од,
- РСЗВ - 539 (+0) од,
- засоби ППО - 291 (+2) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2437 (+24),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5784 (+31) од,
- спеціальна техніка - 345 (+6)
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