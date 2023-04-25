Китай та зброя для України - дві головні теми, щодо яких дискутували міністри закордонних справ країн Євросоюзу

Більше боєприпасів для України. У Брюсселі обіцяють прискорити процес поставок вже найближчими днями. Про це заявив верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Борель за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ.

Раніше Євросоюз вирішив надати зі складів країн-членів мільйон боєприпасів для України. Крім того європейці нарощуватимуть власне виробництво, аби поповнити і наш, і свій арсенал. Докладно - у сюжеті Олени Абрамович.

Китай та зброя для України - дві головні теми, щодо яких дискутували міністри закордонних справ країн Євросоюзу на своїй останній зустрічі. Тема Китаю дещо перебрала на себе увагу, адже висловлювання китайського посла у Франції про сумнісність суверенітету пострадянських країн викликала хвилю обурення на Заході. І не лише серед тих, хто мав радянське минуле.

Жан Ассельборн, міністр закордонних справ Люксембургу:

Китай повинен сказати нам, що ця позиція, позиція посла в Парижі, не є офіційною позицією Китаю. Тому що якби це було так, увесь міжнародний порядок був би справді зруйнований.

Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви:

Країни Балтії викликають представників - у нашому випадку це тимчасовий повірений, в інших столицях - послів, щоб отримати роз'яснення: чи змінилася позиція Китаю щодо незалежності? І щоб нагадати, що ми не пострадянські країни, ми країни, які були незаконно окуповані Радянським Союзом.

Литовський міністр закордонних справ зауважив, що дана ситуація ще раз підкреслює - Китай не може бути посередником у війні росії проти України. Бо очевидно, що Пекін зайняв прокремлівську позицію. Традиційно Габріелюс Лансбергіс наголосив у коментарі журналістам і на нагальній для українців проблемі - закупівлі боєприпасів. Держави-члени досі не погодили, як робитимуть спільні замовлення і у яких країнах.

Франція, наприклад, наполягає на тому, що європейські гроші мають йти лише європейським виробникам. Країни Балтії, Польща, Нідерланди та Німеччина сумніваються, що потужностій всередині ЄС для потреб України вистачить.

Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви:

Я розумію тих, хто хоче бачити європейську військову промисловість процвітаючою. Дійсно, це нам потрібно. Але якщо ми зараз зволікатимемо, українці можуть не просунутися так далеко й успішно, як могли б з нашою допомогою. Тому швидкість є основним фактором, на якому ми маємо зосередитися зараз.

Пекка Гаавісто, міністр закордонних справ Фінляндії:

Зараз ми повинні подолати всі бюрократичні моменти в Брюсселі з цього питання, і, звичайно, ми дуже чекаємо можливого весняного наступу в Україні, Україна потребує нашої повної підтримки в цих обставинах.

Додаткових аргументів про те, чому саме важливо не зволікати, через відеозвʼязок міністрам надав очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Він ще раз нагадав про нагальні та довгострокові потреби Києва. Із термінового - броньована техніка, танки, далекобійна артилерія та боєприпаси, зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони України. Згадав і бойову авіацію.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Необхідно якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на літаках західного типу, аби на момент їхнього надання ми одразу могли їх застосовувати. Це рятуватиме життя наших солдатів та цивільних і гарантуватиме перевагу України над ворогом в повітрі .

У середньостроковій перспективі Україна очікує розширення потужностей логістичних і ремонтних хабів, збільшення обсягів виробництва боєприпасів, над якими зараз працює ЄС. Ну а далі, наполіг Дмитро Кулеба, ЄС має сфокусуватися на розвитку спільної з Україною політики оборони.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань безпеки:

Міністр закордонних справ Кулеба надав нам останні дані щодо ситуації наразі та пріоритетів у потребах. Ми подивилися на обсяги постачань, це військова допомога приблизно на 13 мільярдів євро, ми продовжуємо надавати те, що обіцяли, - мільйон боєприпасів для України.

Жозеп Боррель запевнив - у найближчі дні постачання боєприпасів пришвидшиться. А що стосується виробництва нових для поповнення запасів і подальшої підтримки України - то процес йде, попри те, що остаточні документи не фіналізовані.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань безпеки:

Були певні розбіжності у цьому питанні, але робота йде - ми не чекаємо фіналізації юридичних документів, щоб розпочати працювати над цим. І все готується до імплементації, як тільки юридичні питання будуть зʼясовані.

Крім того, верховний представник зауважив, що Китай дистанціювався від слів свого посла у Франції. Пекін заявив, що поважає статус пострадянських країн як суверенних держав. І це, на думку Борреля, хороші новини.