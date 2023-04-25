У вівторок, 25 квітня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що відомо про ситуацію у Купʼянську станом на тепер після ранкових обстрілів росії.

У нас зранку були ракетні удари по самісінькому центру Купʼянська, постраждала будівля Краєзнавчого музею. Дві людини знаходилися під завалами. Тіло однієї жінки, на жаль, вона загинула, наразі підрозділи ДСНС дістали. За нашою інформацією, ще одна людина може перебувати під завалами. Чотири людини госпіталізована. Шість людей поірвняльно отримали незнані пошкодження, наразі від госпіталізації відмовились.

Ворог обстріляв ракетами С-300 центр міста, де перебували люди. Біля цієї будівлі жодної військової інфраструктури немає.