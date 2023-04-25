"Окупантам не до відпочинку": під Бердянськом пролунав гучний вибух [ Редагувати ]
У вівторок, 25 квітня, біля тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомляється у Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
За його словами, жителі повідомляють про гучний вибух в районі села Азовське поруч з Бердянськом.
На Азовському узбережжі окупантам не до відпочинку.
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