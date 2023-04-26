У столиці Судану Хартумі, де тривають сутички між регулярною армією та Силами швидкого реагування RSF, захопили лабораторію, де зберігаються збудники кору та холери, а також інші небезпечні матеріали. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

За словами представника організації, це становить "високий ризик біологічної небезпеки", оскільки технічні фахівці не можуть потрапити до лабораторії, щоб забезпечити належне зберігання небезпечних біологічних матеріалів та речовин.

Хто саме з учасників конфлікту захопив лабораторію з небезпечними біоматеріалами, у ВООЗ не уточнили.

У Судані з 15 квітня точаться збройні сутички між регулярною армією та Силами швидкого реагування. Їх причиною стала запланована інтеграція спецназу до збройних сил. У боях загинули понад 450 людей, постраждали понад 3,5 тис. Сторони вже робили спроби домовитися про перемир'я, однак всі вони були зірвані.

За наказом президента США Джо Байдена з суданської столиці вивезли дипломатів американського посольства. Про початок евакуації своїх громадян та співробітників посольства з Судану оголосила і Франція.

Нагадаємо, через бої у Судані в аеропорту згорів Boeing 737 української компанії SkyUp.