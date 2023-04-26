У Краматорську пролунав вибух [ Редагувати ]
У середу, 26 квітня, у Краматорську Донецької області пролунав вибух.
Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомляється.
Жителів регіону до закінчення тривоги просять залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".
Повітряна тривога в місті та області оголошена не була.
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