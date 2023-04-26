Оборонці міста тримаються: військові розповіли про ситуацію в Бахмуті [ Редагувати ]
Російські військові продовжують вести постійні обстріли українського міста Бахмут та околиць. Ворог цілодобово обстрілює позиції Сил оборони з артилерії та авіації, повідомляє командир 127-ї бригади Тероборони ЗСУ Роман Грищенко.
За його словами, росіяни широко застосовують важкі вогнеметні системи. Однак попри постійні обстріли оборонці міста тримаються.
"Хочу подякувати громадянам України та всього світу за підтримку наших героїв. Це неоціненний внесок у піднесення бойового духу воїнів, що захищають Бахмут", - розповів Грищенко.
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