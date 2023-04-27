Ворог застосував складну тактику під час удару по Миколаєву: нові деталі атаки [ Редагувати ]
У ніч на 27 квітня війська рф завдали удару по багатоповерхівці в Миколаєві. Внаслідок ракетної атаки одна людина загинула, понад 20 отримали поранення, другий удар припав на приватний житловий будинок. Під час цієї атаки ворог використав тактику маневреного спрямування ракет.
Про це розповіла речник Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Місцеві повідомляють, що вони не почули сигналу повітряної тривоги. Таке могло бути через те, що окупанти постійно змінюють тактику, вишукують способи, як обійти наші системи ППО, звести час реагування на удар до мінімуму. Нагадаю, що ракети "Калібр" відносяться до типу керованих ракет, вони програмуються. Відповідно, вже в повітрі траєкторія польоту може коригуватися", - пояснила вона.
За словами Гуменюк, ворог використав тактику маневреного направлення ракет. З моменту запуску і до заходу на ціль ракети кілька разів змінювали напрямок польоту, заходили з різної висоти. Все це робилося для того, щоб зробити запуски ракет непомітними та оминути наші системи ППО.
"Тому ми працюємо разом із західними партнерами, щоб отримати системи ППО та протиракетні системи, що дозволяють виявити ракетний залп прямо на старті", - додала речник ОК "Південь".
За її словами, ворог міг використовувати такий маневрений запуск ракет по Миколаєву, в тому числі, щоб побачити, чи будуть задіяні у відповідь системи Patriot з метою виявлення їх можливого розташування.
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