На Житомирщині заборонили УПЦ МП [ Редагувати ]
Житомирська обласна рада на сесії заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території області. Про це повідомляє "Укрінформ".
Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області.
Також облрада ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" та від 23 листопада 2022 року №8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій".
Крім того, депутати Житомирської обласної ради скасували рішення від 2017 року щодо передачі земельної ділянки в Чоповичах жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері Української православної церкви московського патріархату. Тепер земельна ділянка, яку передали монастирю, перебуватиме у комунальній власності.
Нагадаємо, що 27 травня 2022 року Собор Української православної церкви оголосив про повну самостійність та незалежність від Москви. УПЦ звинуватила РПЦ у мовчанні у відповідь на порушення співвітчизниками заповіді "Не убий" проти одновірців-українців.
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