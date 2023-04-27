В Мелітополі пролунав вибух [ Редагувати ]
Сьогодні, 27 квітня, в Мелітополі пролунав одиночний вибух.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
"Мелітополь, гучно! Вкотре за день", - написав Федоров.
Він повідомив, що жителі північних районів окупованого міста чули одиночний вибух.
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