"Зеленський зміг донести позицію щодо природи війни": Подоляк розповів про переговори з Сі Цзіньпінем (відео) [ Редагувати ]
Розмова президента України Володимира Зеленського з китайським лідером Сі Цзіньпінем була важлива з огляду на те, що глава держави зміг донести до офіційного Пекіна свою позицію: Україна не погодиться на мир, задля якого потрібно буде піти на територіальні компроміси. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
Безумовно це важливо для нас з точки того, що президент Зеленський зміг донести позицію, принципові позиції щодо природи війни і того, як ця війна має бути фіналізована. І публічно було озвучено, зафіксовано цю позицію про те, що не може бути компромісу "території в обмін на мир" так званий. Це дуже важливо, тому що Китай у своїх "12 пунктах" також запропонував певні позиції щодо того, як могла б ця війна закінчитись. Там до речі, є пункт щодо суверенітету і територіальної цілісності. У рамках цієї розмови це було зафіксовано і публічно у тому числі.
Друга складова. Китай має підстави сьогодні вважати себе більш потужною державою. ніж російська федерація, і претендувати на ту позицію, яку займала рф у глобальному загальному розподілі.
Третя складова. Ви пам'ятаєте ці дивні заяви посла КНР у Франції, які дещо створили таке враження про те, що немає суверенітетів у пострадянських країн, і Крим незрозуміло хто, кому і коли передавав. Так он для того, щоб усе це спростувати, були спочатку заяви МЗС Китаю, а після цього була ця заява пана Сі Цзіньпіня після розмови про те, що суверенітет України є ключовим на даному етапі.
Михайло Подоляк позитивно оцінив роль спецпредставника Китаю в Україні Лі Хуея, який раніше обіймав посаду посла в Росії.
Він був послом у росії і це достатньо добре, тому що, мені здається, всі ключові політичні діячі Китайської народної республіки так чи інакше мали відношення до Східної Європи та російської федерації. Лі Хуей буде знати з одного боку природу сучасної російської федерації, і з іншого боку буде набагато більше занурюватись у те, що відбувається в Україні.
Для Китаю, мені здається, буде б бажано отримати більш глибинне розуміння, чому ми не росія, чому ми різні, і в чому корні цієї війни. Що це не тільки питання територій, це питання інших світоглядів. Було б важливо, щоб представники Китаю отримали інформацію безпосередньо на місці, а не від тих чи інших представників російської політичної еліти, як це було до цього моменту.
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Тож що це було: необережна особиста думка дипломата чи частина політики Пекіну? Та що про такі висловлювання думають європейські дипломати? Ситуацію аналізували мої колеги.
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