Розмова президента України Володимира Зеленського з китайським лідером Сі Цзіньпінем була важлива з огляду на те, що глава держави зміг донести до офіційного Пекіна свою позицію: Україна не погодиться на мир, задля якого потрібно буде піти на територіальні компроміси. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Безумовно це важливо для нас з точки того, що президент Зеленський зміг донести позицію, принципові позиції щодо природи війни і того, як ця війна має бути фіналізована. І публічно було озвучено, зафіксовано цю позицію про те, що не може бути компромісу "території в обмін на мир" так званий. Це дуже важливо, тому що Китай у своїх "12 пунктах" також запропонував певні позиції щодо того, як могла б ця війна закінчитись. Там до речі, є пункт щодо суверенітету і територіальної цілісності. У рамках цієї розмови це було зафіксовано і публічно у тому числі.

Друга складова. Китай має підстави сьогодні вважати себе більш потужною державою. ніж російська федерація, і претендувати на ту позицію, яку займала рф у глобальному загальному розподілі.

Третя складова. Ви пам'ятаєте ці дивні заяви посла КНР у Франції, які дещо створили таке враження про те, що немає суверенітетів у пострадянських країн, і Крим незрозуміло хто, кому і коли передавав. Так он для того, щоб усе це спростувати, були спочатку заяви МЗС Китаю, а після цього була ця заява пана Сі Цзіньпіня після розмови про те, що суверенітет України є ключовим на даному етапі.