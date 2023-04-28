Знайдені уламки ракети на півночі Польщі: нові подробиці [ Редагувати ]
У Польщі розглядають різні версії потрапляння на територію країни уламків радянської ракети, які знайшли у четвер, 27 квітня, у лісі поблизу міста Бидгощ.
Про це повідомляє RMF FM.
"Були деякі гіпотези щодо того, що сталося в Замості поблизу Бидгоща. Ми тримаємо на контролі те, що відбувається, і, спільно із прокуратурою, обов'язково прояснимо всю ситуацію", - сказав польський генерал Томаш Піотровський.
Він зазначив, що наразі триває розслідування, перевірки та інтенсивний діалог між різними інституціями.
За словами генерала, основне завдання полягає в тому, щоб з'ясувати, як там могла опинитися ракета і яке її походження.
"Завдяки тому, що ми уважно стежимо за тим, що відбувається в повітряному просторі Польщі, були розроблені певні гіпотези й ми маємо певні ниточки, які можуть бути пов’язані з цією подією, - додав він.
Піотровський підкреслив, що "розглядаються різні сценарії", є підстави стверджувати, що "ситуація стабільна і дуже скоро буде знайдено рішення".
Він звернув увагу, що ситуація у країні пов’язана зі значними ризиками і загрозами, зокрема так званою міграційною кризою і війною росії проти України.
"Великим є ризик усіляких маніпуляцій. Ми весь час бачимо спроби з росії, із залученням Білорусі, прямо кажучи, підігрівання атмосфери й намагання впливати на наші емоції. Ми маємо це усвідомлювати", - зазначив генерал.
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