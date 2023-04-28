Знищено три ворожі БМП та танк: ЗСУ показали відео обстрілу окупантів [ Редагувати ]
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Українські артилеристи атакували російських окупантів на фронті. Захисники знищили три ворожі БМП та танк ворога.
Про це повідомляють в Telegram-канал Сухопутні війська України.
"Спільна робота артилеристів Великокнязівської бригади та 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади", - сказано в повідомленні.
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