За сирійським сценарієм: Череватий розповів про тактику рашистів у Бахмуті (відео)

Російські загарбники зосередили всі свої сили на Бахмутському напрямку, де цілеспрямовано знищують всю міську забудову за сирійським сценарієм. І вже потім малими групами намагається зайняти ці руїни. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів представник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий