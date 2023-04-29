Секретні документи про Королівський флот Великобританії знайшли в туалеті [ Редагувати ]
Документи з грифом "секретно" про підводний човен HMS Anson Королівського флоту Великобританії знайшли в туалеті пабу в графстві Камбрія.
Про це повідомляє The Sun.
За інформацією видання, файли з подробицями про HMS Anson були залишені в пабі мережі Wetherspoons на залізниці Фернес. В документах йшлось про внутрішню роботу атомного підводного човна. Вони використовувалися підводниками, які вивчають, як ізолювати та розгерметизувати елементи її системи.
Представник Королівського флоту зазначив у коментарі виданню, що документи носять "загально-навчальний характер" і не містять секретної інформації. Наразі у флоті проводять службове розслідування з цього приводу.
по темі
Вузькі та короткі шкіряні шорти лідера рок-гурту Queen Фредді Мерк'юрі продали на аукціоні за 14 500 фунтів стерлінгів (667 240 грн)
26 квітня король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла відвідали M&S Bank Arena у Ліверпулі та запалили світло на сцені "Євробачення-2023"
Велика Британія відправила в Україну "тисячі" боєприпасів для танків Challenger 2, у тому числі зі збідненим ураном. Про це заявив заступник міністра оборони Королівства Джеймс Гіппі, письмово відповідаючи на запитання депутата Кенні Макаскілла від шотландської партії Альба
Витяг про несудимість тепер можна отримати у застосунку "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
Громадяни та жителі України можуть записатися в електронну чергу для оформлення документів