Втрати росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу [ Редагувати ]
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Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 580 окупантів. Загалом втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення перетнули позначку в 190 тисяч.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3697 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,
- артилерійських систем - 2908 (+3) од,
- РСЗВ - 543 (+0) од,
- засоби ППО - 294 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2471 (+4),
- крилаті ракети - 932 (+21),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5836 (+17) од,
- спеціальна техніка - 355 (+2).
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