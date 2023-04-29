Українська географія за кордоном. Дедалі більше вулиць і площ по всьому світу перейменовують на честь України. Наші журналісти розшукують ці місцини, щоб розповісти вам більше про лагідну українізацію світу.

Вулицею Київською в Лондоні просто перед російським посольством прогулялася моя колега Ірина Іванова.

Посольство російської федерації у Великій Британії. Українські активісти розливають перед ним фарбу синього та жовтого кольорів у переддень роковин лютневого вторгнення. Це далеко не перша акція протесту нашої громади у Лондоні на цьому місці. Українізований у такий спосіб, відрізок вулиці перед російською амбасадою, нещодавно отримав ще й українську назву.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Тепер з вікон російського посольства можна помилуватися не лише околицями престижного району Кенсінгтон, а й Київською вулицею. Вказівник "Kyiv Road" стоїть навпроти центрального входу в амбасаду агресора.

Цей маленький жест великої підтримки Сполученого Королівства вдалося реалізувати спільними зусиллями українського посольства та місцевої влади.

Меґґі Карман, радниця депутата районної ради:

На організацію процесу пішло чимало часу через бюрократичні питання. Але нам вдалося встигнути якраз до перших роковин вторгнення. Нам було дуже приємно це зробити. Це такий маленький жест нашої підтримки. Але його так високо оцінили. Мені розповідали, що до знаку приходило багато українських сімей, робили там фото з дітьми.

Нову адресу під носом у російської амбасади отримала ділянка вулиці Bayswater Road. Ця міська артерія простягається уздовж Гайд-парку. Там розташоване посольство Чехії та дипломатична місія Гвіани. Перейменування частини вулиці на Kyiv Road фінансували коштом місцевого бюджету. Для цього довелося опитати всіх жителів цієї ділянки вулиці - чи не проти вони такої зміни.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Одним із найбільших проблем була, як це не смішно, зі швидкими допомогами, пожежниками, і всякими іншими службами, які мають внести ці зміни до своїх диспетчерських служб, які мають точно знати, куди вони мають виїжджати на рятування, на пожежогасіння.

Про нову назву повинні знати й служби таксі, і пошта, і доставки, які користуються цифровими картами. Та врешті, водії.

А зараз перевіримо, чи в курсі GPS про перейменування?

Ось бачимо, знаходить. Нова назва вулиці уже позначена на карті. І поки пошта та служби доставки для російського посольства прямують на вулицю Київську, українські дипломати не залишають ідеї домогтися перейменування вулиці Московської у Лондоні. А ще, на думку пана Пристайка, доречно було б і Києву зробити відповідний символічний жест.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Було б непогано, і чекаємо вулицю Лондонську чи Вестмінстерську, бо цей муніципалітет називається Вестмінстер. Я розумію, що це довге слово для українців, або я от вчора думав якраз - Королеви Єлизавети Другої. Це було б красиво.

Невизначеною залишається доля і самої будівлі, де розташоване російське посольство. З 1930 року у цьому неоготичному маєтку працювало посольство Радянського Союзу. А після його розпаду будівлю зайняла російська федерація - на правах правонаступниці. Україна цей порядок оскаржила у суді, але справа забуксувала. А після початку великої війни британський уряд почав розглядати питання про конфіскацію будівлі.