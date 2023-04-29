У рф спалахнув завод із виробництва снарядів для артилерії та РСЗВ [ Редагувати ]
У суботу, 29 квітня, у російському місті Перм сталося займання на території ПАТ "Мотовіліхінські заводи". Про це повідомляє "Комерсант".
Після прибуття до місця було встановлено, що відбувається горіння трансформаторної будки. На гасіння пожежі залучалися сили і засоби від МНС росії в кількості 37 осіб особового складу та 10 одиниць техніки.
Уже пожежу загасили.
Це єдиний на території рф завод із виробництва РЗВО.
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