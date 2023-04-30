Нафтобаза, яка згоріла в Севастополі, забезпечувала паливом Чорноморський флот рф. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Слід зазначити, що дана нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту рф, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України. Мішенями російських терористів ставали мирні люди та цивільні об’єкти.

Там додали, що після пожежі містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів.