ЗСУ влаштували потужну "бавовну" окупантам в Токмаку [ Редагувати ]
В ніч на 30 квітня в окупованому Токмаку Запорізької області сталася подвійна масштабна "бавовна".
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Зазначається, що вночі у Токмаку зафіксовано два "прильота".
Одна з масштабних "бавовн" сталася на території залізничного депо, а друга - у місцевому СТО. Йомвірно, об’єкти активно використовувалися російськими загарбниками.
У повідомленні зазначається, що жертв серед цивільних внаслідок прильоту снарядів немає. Інформація щодо втрат серед особового складу ЗС рф не уточнюється.
"Знищення ворожої логістики - є одним з головних підготовчих етапів до контрнаступу ЗСУ. Нагадуємо бердянцям триматись, як можна далі від місць скупчення ворогу та від військової техніки", - додали автори публікації, повідомляючи про масштабні "бавовни" у Токмаку.
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