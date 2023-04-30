В ніч на 30 квітня в окупованому Токмаку Запорізької області сталася подвійна масштабна "бавовна".

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Зазначається, що вночі у Токмаку зафіксовано два "прильота".

Одна з масштабних "бавовн" сталася на території залізничного депо, а друга - у місцевому СТО. Йомвірно, об’єкти активно використовувалися російськими загарбниками.

У повідомленні зазначається, що жертв серед цивільних внаслідок прильоту снарядів немає. Інформація щодо втрат серед особового складу ЗС рф не уточнюється.

"Знищення ворожої логістики - є одним з головних підготовчих етапів до контрнаступу ЗСУ. Нагадуємо бердянцям триматись, як можна далі від місць скупчення ворогу та від військової техніки", - додали автори публікації, повідомляючи про масштабні "бавовни" у Токмаку.