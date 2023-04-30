Правоохоронці задокументували наслідки російської агресії в Сумській області, що були спричинені ворожим обстрілом.

"За процесуального керівництва Сумської обласної та Шосткинської окружної прокуратур розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, вчора, 29 квітня, близько 22:00 окупанти з території Російської Федерації скинули, за попередньою інформацією, дві керовані авіабомбами на територію одного з навчальних закладів Шосткинського району. У результаті авіаудару пошкоджено стіну будівлі.

Крім того, сьогодні о 4:00 ранку ворог здійснив артилерійський обстріл міста Дружба Шосткинського району, в результаті ворожого обстрілу два приватні будинки зазнали пошкоджень.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими поліції та Управління СБУ в Сумській області", - наголосили в офісі.