GTA IV (GTA 4) була випущена 29 квітня 2008 року, тобто рівно 15 років тому. Не дивлячись на своє 15-річчя, захоплююча історія та цікаві персонажі, та чудовий геймплей все ще достатньо переконливі, щоб повернутися до них сьогодні.

Через багато років після випуску шанувальники продовжують переглядати стару класику, щоб отримати задоволення та ностальгію.

Дія Grand Theft Auto IV розгортається в Ліберті-Сіті – альтернативним Нью-Йорком – із головним героєм Ніко Беліком із Сербії. Поряд з Ніко, назва представила таких персонажів, як його кузен та найкращий друг Роман Беллік та головний антагоніст Дімітрій Раскалов.

GTA IV була першою грою GTA, яка поринула в еру HD-ігор. Гра була випущена на консолях Xbox 360 і PS3, а через півроку опинилась на комп’ютерах, приносячи повну візуальну перебудову франшизи.

Саме з GTA IV франшиза перекочувала із застарілого рушію RenderWare на новий RAGE (Rockstar Advanced Game Engine).

Крім того, рушій показав вражаючу фізичну систему, спрямовану на реалістичне водіння та фізику ragdoll. Незважаючи на те, що механіка водіння викликала розбіжності, багато шанувальників із захопленням згадують про GTA IV та її увагу до деталей.

Гравці також приємно згадують радію Vladivostok FM, де головною діджейкою виступила українська співачка Руслана.

Гра розійшлася тиражем понад 3,6 мільйона копій у перший день релізу та побила світовий рекорд найкасовіших ігор за 24 години. Вона також перетнула позначку в 25 мільйонів продажів у 2013 році, що зробило його одним із найбільших хітів франшизи. Цей показник перебила наступна гра серії GTA V.

Деякі фанати нещодавно обговорювали, що GTA IV є однією з найбільш недооцінених ігор у франшизі та не отримала уваги, на які вона заслуговувала.

Раніше ми повідомляли про те, як Rockstar Games закриває сервери гри GTA V.