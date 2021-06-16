Изменения коснутся только версий для Xbox 360 и PlayStation 3 Источник: IGN

Серверы игры GTA V постепенно закрываются. Разработчики игры Rockstar Games приняли решение отключить сетевой режим Grand Theft Auto Online на старых игровых приставках Xbox 360 и PlayStation 3. Произойдет это 16 декабря 2021 года. Об этом говорится на официальном сайте студии.

После этой даты в GTA V перестанет работать многопользовательский режим, который был активен с сентября 2013 года. Также будет прекращено отслеживание статистики веб-сайтов через Rockstar Games Social Club.

Начиная с 15 сентября 2021 года перестанут продаваться карты пополнения виртуальной валюты Shark Cash.

Эти изменения относятся только к версиям GTA Online для PlayStation 3 и Xbox 360. Отключение серверов не повлияет на доступ к сюжетному режиму Grand Theft Auto V.

Стоит также отметить, что вместе с онлайновым режимом GTA V будут отключены многопользовательские режимы и списки лидеров для Max Payne 3, а также отслеживание статистики LA Noire в версиях для PS3 и Xbox 360.

В то же время все эти изменения не повлияют на доступ или прогресс в режиме истории для любой из этих игр на старых игровых платформах.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее был рассекречен временной период Grand Theft Auto 6.